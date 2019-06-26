Обнародовали рейтинг лучших машин для путешествий

Эксперты составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий. Фото: из открытых источников

Международная компания Carprice, предоставляющая сервис по безопасной продаже автомобилей с пробегом через онлайн-аукцион, провела исследования. Эксперты организации составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.

Критерии, по которым оценивались машины: надежность двигателя, трансмиссии и других важных узлов автомобиля. Возраст машин, которые рассмотрели, от 3 до 5 лет. Премиальные модели не участвовали в исследовании, об этом сообщили на tv.ua.

Лучшие авто для путешествий:

1. Mazda 3 (4,95 балла).

2. Toyota RAV4 четвертого поколения (4,93 балла).

3. Рестайлинговый Suzuki SX4 первого поколения (4,93 балла).

4. Suzuki SX4 второго поколения (4,92 балла).

5. Toyota Corolla XI (4,92 балла).

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Худшие авто для путешествий:

1. Daewoo Matiz первого поколения (3,39 балла).

2. Skoda Fabia II (4 балла).

3. Citroen Berlingo II (4 балла).

Украина вторая с конца по результатам стран-автопроизводителей.