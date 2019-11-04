Заработал калькулятор расчета таможенной стоимости авто

Таможня запустила калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля.
Онлайн-сервис рассчитывает сумму и количество налогов, которые необходимо уплатить за ввоз подержанной или новой машины из-за границы, сообщает "Новая таможня".
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Также калькулятор выдает информации о минимальной, средней и максимальной стоимости нужного автомобиля по 2018-2019 годы.
База содержит данные о более чем 2,3 тыс. моделей. Это около миллиона машин.
По новой формуле растаможка "евроблях" налоги за легализацию авто на иностранной регистрации составят 35% от стоимости транспортного средства.
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