Какие автомобили выбирают украинские таксисты

Таксисты предъявляют жесткие требования к рабочему транспорту, поэтому он должен быть экономичным, удобным для пассажиров и дешевым в ремонте. Свыше десяти лет рейтинг самых популярных автомобилей среди таксистов практически не меняется. Лишь в 2018 и в первой половине 2019 года аналитики отметили некоторые изменения, продиктованные не столько водителями транспорта, сколько пассажирами.

Надежность и простота

Таксисты подходят к выбору рабочего автомобиля максимально рационально. Важнейшими характеристиками считаются топливная экономичность, надежность ходовой и двигателя. Обычно в такси встречаются автомобили B-класса. Согласно опросам, рейтинг таких авто выстраивается следующим образом:

1. Daewoo Lanos – 30% голосов;

2. Daewoo Sens – 11% голосов;

3. ВАЗ 2109 – 10% голосов;

4. Chevrolet Aveo – 8% голосов;

5. Lada-2106 – 7,8% голосов.

Остаток голосов равномерно распределился между Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat B5, Renault Logan, Ford Focus II, Renault Logan, Daewoo Nexia. Таксисты из крупных городов положительно отзываются о Nissan Leaf. Лучшим вариантом, сочетающим в себе доступность, надежность, управляемость и комфорт, признана Skoda Octavia II.

Таксист и пассажир

Кроме уже упомянутых требований к рабочему автомобилю, таксисты уделяют немало внимания запчастями. Чем доступнее запчасти для рабочего автомобиля, тем лучше. Простота в обслуживании дополняет список достоинств транспорта. Таксисты также обращают внимание на такие параметры авто:

● Эргономика и комфортность;

● Возможность установки газобалонного оборудования;

● Статусность.

Практически все возможные требования удовлетворяет транспорт немецких, японских и американских концернов. Статусность и эргономичность автомобиля по-прежнему являются камнями преткновения между таксистами и пассажирами. Многие пассажиры высказываются негативно о Daewoo и ВАЗ (лидеры рейтингов), но остаются довольны автомобилями Chevrolet, Volkswagen, Nissan и Renault. Аналитики уверены, что именно статус автомобиля считается причиной, по которой службы такси дополняют автопарк дорогими иномарками.