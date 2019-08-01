Украина заняла последнее место в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы

Украина - не благоприятная для автомобилистов страна. Фото: Корреспондент

В ЕС несколько ассоциаций автолюбителей провели исследование, целью которого было определение количества бензина, которое могут приобрести граждане той или иной страны на среднюю зарплату. Украина оказалась в конце данного рейтинга.

Расчеты показали, что среднестатистический украинец на среднюю зарплату может приобрести лишь 279 литров бензина, и этот показатель худший во всей Европе. Для примера, граждане Люксембурга могут купить на среднюю зарплату 2,9 тысячи литров бензина, а норвежцы — 2,2 тысячи литров бензина, пишет Автотема.

Высокие показатели в Австрии, Ирландии и Великобритании. Жители этих стран могут позволить купить более 1,9 тысячи литров бензина на среднюю зарплату.

Украина же считается страной с самыми минимальными доходами граждан. Чуть выше в рейтинге разместились Болгария, Румыния, Латвия и Беларусь. Граждане этих стран могут приобрести не более 560 литров бензина на среднюю зарплату.

Самые низкие цены на топливо в Казахстане, а самое дорогое топливо в Нидердандах.

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Ранее ежегодно потребление автогаза в Украине росло на 25-28%. В этом году темпы роста составили в среднем 5%.