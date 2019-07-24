Автогаз подорожает: когда ждать роста цены

Раньше ежегодно потребление автогаза в Украине росло на 25-28%. В этом году темпы роста составили в среднем 5%. Фото: Depositphotos

Автогаз дешевый из-за низкой закупочной цены топлива в июне. Также влияет курс валют, рассказал Gazeta.ua аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

"Украина завозит автогаз из России и Казахстана. Ежемесячно покупает около 140 тысяч тонн. В мае появились новости, что летом будет сокращение поставок. Поэтому трейдеры закупили больше автогаза. Это при том, что у нас с начала года на рынке уже был избыток. В июне действительно произошло сокращение поставок, но не значительно. В июле же автогаза приехало еще больше, ведь пришли июньские задержки. Сейчас есть мощный избыток топлива", - объясняет эксперт.

По его словам, импортный газ, который покупает Украина, стоит дороже, чем его продают на внутреннем рынке.

"Для конечного потребителя - это не плохо. Однако трейдеры получают убытки. Чтобы компенсировать потери, они будут сокращать закупки. Автогаз начнет дорожать при малейших изменениях на рынке. Уже сейчас он стоит дешевле обоснованного уровня. Ближайшие две недели возможна коррекция цены до 13 гривен за литр", - говорит Артем Куюн.

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Раньше ежегодно потребление автогаза в Украине росло на 25-28%. В этом году темпы роста составили в среднем 5%.

"Не думаю, что машин на автогазе стало больше. Просто стали чаще ездить на длинные расстояния. В то же время в Украине по сравнению с другими европейскими странами автогаза потребляют меньше", - резюмировал эксперт.

За последние 2 недели автогаз подешевел на 65 коп./л, или на 5%. Последний раз автогаз стоил 12,5 грн/л в середине марта 2019-го.