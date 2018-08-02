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четверг, 02 августа 2018 13:35

Какие автомобили с пробегом популярны среди украинцев

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С начала года украинцы купили почти 287 тыс. автомобилей с пробегом.

Больше всего покупок совершили в мае - более 52 тыс. машин, сообщают аналитики AUTO.RIA.

Автор: auto.ria.com
 

Самый популярный подержанный автомобиль - Daewoo Lanos. Продали более 6,1 тыс. авто. В прошлом году модель тоже была на первом месте. Впрочем тогда за полгода продажи не превысили 4,5 тыс. единиц.

Автор: auto.ria.com
 

В нынешнем ТОП-5 не оказался ВАЗ. Год назад ежемесячно он был представлен двумя моделями - ВАЗ 2106 и ВАЗ 2101.

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С начала 2018 года украинцы разместили на AUTO.RIA более 900 тыс. Объявлений. Это на 34 тыс. больше, чем в прошлом году.

В июле украинцы купили 6,7 тыс. новых автомобилей. По сравнению с июнем спрос вырос на 4%. Самой популярной моделью стал KIA Sportage. Приобрели 301 машину.

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