Где самый дешевый бензин

В Украине литр бензина стоит 29,2 грн. Фото: pravdainform.

Самый дешевый бензин в Венесуэле. Литр стоит 10 центов - 2,69 грн.

Отчет по стоимости бензина в разных странах мира подготовило американское агентство Bloomberg, пишет topgir.

Второе место занимает Иран. Литр топлива стоит - 28 центов - 7,52 грн. На третьем месте - Кувейт - 35 центов - 9,4 грн.

В первой пятерке оказались Нигерия - 11,02 грн, и Египет - 11,55 грн.

Последние три места в рейтинге заняли Нидерланды, Норвегия и Гонконг (61 место). Бензин там стоит дороже $ 2 за л - 53.73 грн.

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Украина в рейтинге Bloomberg нет. Литр бензина А-95 в стране стоит в среднем 29,2 гривны или $ 1,09.

В Украине в ближайшее время в среднем на 50 коп. / л вырастет цена за литр бензина. Цены на заправках растут из-за повышения мировых цен на нефть. Автомобильный газ уже подорожал на 7-30 коп. В среднем стоит 14,07 грн / л. Топливо импортируют из РФ и Беларуси.