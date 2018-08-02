В столице заметили редкий спорткар.

По улицам Киева рассекает финальная версия Chevrolet Corvette C3, которую выпускали с 1980 по 1982 год, передает "Сегодня".

В Украине сняли редкий американский спорткар 80-х. Фото: Сегодня

Такие авто комплектовали 5,7-литровым V8 мощностью 190-230 л. с. Низкое обтекаемое купе с выдвижными фарами сразу обращает на себя внимание.

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В Украине сняли редкий американский спорткар 80-х. Фото: Сегодня

Более ранние Corvette C3 были гораздо более мощные - доходило и до 500 л. с. Однако в 70-х новые эко-стандарты "задушили" американские моторы.

В Украине сняли редкий американский спорткар 80-х. Фото: Сегодня

На почтаку июля Киевом ездила редкая машина "Карета-лимузин". Странный лимузин заметили на столичной Троещине. Карета сделана на базе обычного лимузина. И такой вид транспорта - абсолютно на любителя.