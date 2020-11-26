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Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
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Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
среда, 02 декабря 2020 17:05
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Експеримент

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Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено портфель із грошима. Хто назве точну суму, поверну за винагороду".

– Думаєш, хтось озветься? – сумніваюся я.

За годину надходить 52 повідомлення. Суми пишуть різні – від $10 до 200 тис.

– Наташа, ты нашла мой кейс, – бурчить у слухавку Вован. – Предлагаю разделить пополам.

– Скільки грошей ви загубили?

– Квартиру бабушки продал за 30 штук.

– Ні, тут менше, – Наталія переводить розмову в інше русло. – А ви в поліцію зверталися?

– Ментов не надо. Деньги мои. Короче, отдавай по-хорошему.

Наталка збиває дзвінки від Вована, а потім блокує його номер. За пів години у слухавці чути хрипкий жіночий голос.

– Це мої гроші. На лікування збирали друзі, – каже Галина. – Пакет забула на зупинці, коли їхала на обстеження. Скільки там було, точно не скажу. Якщо віддасте, буду вдячна. Мені треба замінити суглоб у коліні.

– Долари були в сумці, а не в пакеті, – подруга пробує перебити співрозмовницю і наривається на лайку.

Повідомлення про портфель поширюють по Viber-групах шкіл, садків, ОСББ і сімейних лікарів.

"Дивіться по камерах. У тому районі два банки й нотаріус", – радить педіатр.

"На вашому місці я купила би квартиру", – пише вихователька.

– Експеримент удався, – подруга потирає руки. – За день неіснуючі гроші хотіли привласнити 103 людини.

Ввечері проводить мене на маршрутку. На зупинці знаходжу золоту обручку. У кількох групах публікую оголошення. За пів години мені пише Катерина:

"Обручка моя, але можете залишити собі. Ми з Антоном розійшлися. Викинула перстень, щоб про нього нічого не нагадувало".

Усю ніч телефон розривається через повідомлення. Забрати обручку хочуть навіть ті, хто в нашому місті ніколи не був

Автор: Анна ЧИРУК
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