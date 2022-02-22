"Знал о планах Путина, но не сказал" - во Франции отменили встречу с Лавровым

С Лавровым не захотели встречаться во Франции. Фото: Укринформ

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, планировавшаяся на пятницу, не состоится.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Нет", - сказал французский министр на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, актуальна ли по-прежнему встреча глав МИД Франции и РФ в пятницу.

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"О возможных переговорах с Сергеем Лавровым мы говорили в том случае, если не будет вторжения на Украину", уточнил Ле Дриан.

По его словам, российский министр, когда разговаривал с ним по телефону, не мог не знать о планах Москвы признать ДНР и ЛНР, однако ничего об этом не сказал.

Переговоры Ле Дриана и Лаврова были намечены на 25 февраля в Париже. Состоится ли встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергей Лаврова в четверг, неизвестно.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций. Германия приостановила сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2". Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и друзей Путина. Во вторник послы ЕС обсудили санкции против России, в частности - запрет на торговлю российскими государственными облигациями на европейском рынке и исключение псевдореспублик ЛНР и ДНР из соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной. США объявили о введении первого пакета санкций против России. Ограничения будут действовать против суверенного долга России, против российских элит и их семей. Также будут олностью заблокированы два банка-VAB и Military Bank.