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вторник, 22 февраля 2022 21:33

США вводят санкции против российских элит, банков и "Северного потока-2"

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США вводят санкции против российских элит, банков и &quot;Северного потока-2&quot;
Нет никакого оправдания действиям России. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о введении первого пакета санкций против России после признания ею так называемых ЛДНР.

Ограничения будут действовать против суверенного долга России, заявил он 22 февраля, сообщает Gazeta.ua. Это означает, что РФ не сможет заимствовать на международных рынках, не сможет торговать новыми облигациями.

"Нет никакого оправдания таким действиям. Если Россия будет продолжать в том же духе, ответственность за это будет возложена именно на нее. США готовы обеспечить поставки газа и нефти на мировые рынки, чтобы смягчить ожидаемый всплеск цен на них. С завтрашнего дня будут действовать ограничения против российских элит и их семей, поскольку они участвуют в коррупционной политике и должны страдать также", - сказал Байден.

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Полностью заблокированы два банка-VAB и Military Bank.

"Северный поток-2" не будет продвигаться. Когда Россия размышляет о следующих шагах, мы также готовимся к следующим шагам. И цена для России будет больше. США продолжат оказывать оборонную помощь Украине. Мы будем укреплять наших союзников по НАТО. Если Россия не выведет свои войска из Беларуси, я предоставил разрешение нашим войскам в Европе укрепить Латвию, Литву и Эстонию", - добавил Байден.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию.

Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций. Германия приостановила сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2". Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и друзей Путина - бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов. Их активы в Британии будут заморожены, а лицам запретят приезжать в страну.

Во вторник послы ЕС обсудили санкции против России, в частности - запрет на торговлю российскими государственными облигациями на европейском рынке и исключение псевдореспублик ЛНР и ДНР из соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

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Дата
22
февраля

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