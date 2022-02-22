Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ

Венгрия продолжает подчеркивать на необходимости диалога с Россией. Фото: pixabay.com

Венгрия, Италия и Австрия на заседании Комитета постоянных представителей стран Евросоюза 22 февраля не поддержали пакет жестких санкций против России.

Несмотря на незаконное признание так называемых ЛДНР, Венгрия продолжает продвигать сдержанную реакцию на действия Кремля, пишет Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

"Все страны ЕС открыто поддерживают широкий пакет санкций в отношении России, кроме Венгрии, которая акцентирует на важности диалога с РФ. В то же время дипломаты Италии и Австрии выступили за ограниченные санкции", - говорится в сообщении.

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Во вторник послы ЕС обсудили санкции против России, в частности - запрет на торговлю российскими государственными облигациями на европейском рынке и исключение псевдореспублик ЛНР и ДНР из соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной. Ограничения также будут касаться сотен депутатов Госдумы, голосовавших за признание террористических образований.

Премьер-министр зависимой от российского газа Италии Марио Драги призвал не включать в санкционный список энергоносители.

Другие страны ЕС наоборот хотят ввести более жесткий пакет мер в ответ на новое российское вторжение в Украину. Страны Балтии, Центральной и Восточной Европы призывают к немедленным жестким ограничениям против РФ.

Депутаты Европарламента раскритиковали встречу премьера Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 1 февраля. Парламентарии считают, что венгерский премьер поставил под угрозу единство ЕС. Осенью прошлого года Венгрия также заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE).