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пятница, 04 февраля 2022 12:16

Сообщили, какая страна заблокировала Украине вступление в Кибер-НАТО

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Сообщили, какая страна заблокировала Украине вступление в Кибер-НАТО
Украина должна была стать членом Кибер-НАТО уже с 1 января 2022 года. Фото: Reuters

Присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE) заблокировала Венгрия.

О факте блокады накануне сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Подтвердил информацию о том, что правом вето воспользовалась именно Венгрия, источник "Европейской правды".

"Собеседник, который принимал участие в процессе, подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством", - говорится в сообщении.

Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина должна была стать членом Кибер-НАТО уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании вступления.

Правила позволяют странам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева. Учитывая нынешние российские кибератаки на Украину, другие члены Альянса могут убедить Будапешт пересмотреть свою позицию.

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В то же время присоединение Украины к этой структуре даже при положительном развитии событий может произойти только со второго полугодия текущего года. Заседание совета Центра, который принимает решение о расширении состава участников, проводят лишь дважды в год.

Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил, что одна из стран Европейского Союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО. Украина летом прошлого года подала соответствующие документы и прошла все проверки, но одна из европейских стран воспользовалась правом вето. Данилов не сказал, о какой именно из стран ЕС идет речь, но отметил, что это соседнее государство.

На этой неделе депутаты Европарламента раскритиковали встречу премьера Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 1 февраля. Парламентарии считают, что венгерский премьер поставил под угрозу единство ЕС.

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Дата
04
февраля

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