Угроза вторжения РФ: Венгрия готова принимать беженцев из Украины

Венгрия готова принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины в случае нового полномасштабного вторжения России.
Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш, сообщает Reuters.
"Правила предоставления убежища ясны. Первая безопасная страна должна предоставить убежище", - заявил Гуляш.
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Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы избежать полномасштабной войны России против Украины.
Впрочем, заверил, что в случае необходимости его страна может позаботиться о десятках тысяч потенциальных беженцев из Украины в случае необходимости.
В случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе около миллиона украинских беженцев.
Сейчас в стране идет подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания.
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