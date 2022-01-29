В случае вторжения РФ Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины

Согласно Женевской конвенции, беженцы будут находиться под защитой Польши. Фото: ua.news

В случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе около миллиона украинских беженцев.

Сейчас в стране идет подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания, сообщает "Польское радио".

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, спасающихся от смерти", - заявил он.

Он подчеркнул, что Польша должна быть готова к худшему сценарию и принять даже миллион людей.

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"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

Он добавил, что согласно Женевской конвенции, беженцы будут находиться под защитой Польши.

"Там, где действительно есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - заявил он.

Министры иностранных дел Франции и Германии – Жан Ив Ле Дриан и Анналена Бербок – посетят Украину с новым визитом 7 и 8 февраля. Они попытаются оживить нормандский формат по Донбассу на министерском уровне.