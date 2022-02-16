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среда, 16 февраля 2022 16:07

Словакия предоставит Украине пакет помощи на €1,7 млн

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Словакия предоставит Украине пакет помощи на €1,7 млн
Словакия передаст Украине медикаменты и системы разминирования. Фото: pixabay.com

На фоне угрозы нового вторжения России Словакия предоставит Украине две системы для разминирования и медицинские товары на €1,7 млн.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер 16 февраля, передает DW.

"Мы решили помочь соседу, чтобы способствовать созданию безопасной среды для граждан Украины", - сообщил Гегер.

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Ранее Украина получила военную помощь от ряда стран. В частности, Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании.

Германия же отказывается поставлять Украине вооружение, но готова оказать финансовую помощь. Ранее Берлин анонсировал передачу Киеву мобильного госпиталя и 5 тыс. касок.

15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали загружать на транспорт. Они должны были отправиться в места базирования.

16 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что "пока не видят" отвода российских войск от границ Украины.

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Дата
16
февраля

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