Зеленский об отводе войск Россией: "Не видим"

Владимир Зеленский заявил об отсутствии деэскалации со стороны России. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не наблюдает отвода российских войск от границ Украины.

Об этом сказал во время визита на военный полигон 16 февраля, пишет BBC News.

Президент подчеркнул, что пока это "только заявления" России по отводу войск от украинских рубежей.

"Мы реагируем на имеющуюся ситуацию, и пока не видим никакого отвода (войск России. - Gazeta.ua). Мы только слышим такие заявления. Об угрозе я много раз говорил, что мы сохраняем спокойствие на фоне разных угроз, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", - сказал глава государства.

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По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.

15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали скачивать на транспорт. Они должны были отправиться в места базирования. 16 февраля Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Ровенской области. Там наблюдает за тактическими учениями украинских военных. В частности, как тренируются применять противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW и ракетные комплексы Stinger. Перечисленное оружие – это поддержка Украины западными партнерами на фоне угрозы эскалации со стороны России.