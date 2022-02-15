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среда, 16 февраля 2022 02:52

Змея заползла в самолет и сорвала рейс

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Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Змея залезла в самолет малазийской авиакомпании AirAsia. Фото: скриншот с видео

В Малайзии рейс авиакомпания AirAsia из Куала-Лумпура в Тавау штата Сабах пришлось прервать из-за змеи на борту.

Пресмыкающиеся заметили в одном из верхних отсеков салона, пишет cna.

По данным авиакомпании, как только капитан рейса узнал об инциденте, он направил самолет в город Кучинг. Там змею должны были забрать с борта.

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Видео с пресмыкающимся в самолете опубликовал один из пользователей TikTok. На кадрах видно, как длинная рептилия ползет под верхним светильником. В описании ролика пользователь сообщил об аварийной посадке самолета.

"Это очень редкий инцидент, который время от времени может происходить на любом самолете. Капитан принял соответствующие меры. Безопасность пассажиров и экипажа никогда не подвергалась риску", - прокомментировал ситуацию главный специалист по безопасности AirAsia, капитан Лионг Тиен Линг.

Самолет суданской авиакомпании Tarco совершил экстренную посадку из-за внезапного появления в кабине пилотов агрессивного кота. Испуганное животное мешало пилотам управлять судном и бросалось на капитана.

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