В США разбился самолет - судно и тела ищут

В США разбился самолет с восемью пассажирами на борту. Фото: pixabay.com

В американском штате Северная Каролина возле Внешних мелей 13 февраля разбился самолет Pilatus PC-12/47 с восемью людьми на борту.

Об этом пишет АР news.

Отмечается, что диспетчер авиабазы ​​морской пехоты сообщила о самолете, который некоторое время хаотично вел себя на радаре, а затем исчез с экрана.

На месте инцидента обнаружили несколько обломков воздушного судна. В то же время, поиски основной части самолета и экипажа продолжаются. Привлекли лодки и вертолеты трех станций береговой охраны, местных пожарных, сотрудников полиции, пляжную бригаду.

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По состоянию на 14 февраля спасателям удалось установить и идентифицировать тело одного погибшего. Правоохранители отмечают, что "не имеют никаких данных, указывающих на то, что в авиакатастрофе кто-то уцелел", сообщил шериф округа Картерет Аса Бака.

Большинство членов семей пассажиров самолета проживают в Картерете, прибрежном округе с населением почти 70 тыс. человек, сказал капитан береговой охраны США Мэтью Дж. Байер.

Что стало причиной авиакрушения – пока неизвестно. Трагедию расследует Национальный совет по безопасности на транспорте США.

В штате Техас упал пассажирский самолет. Он загорелся сразу после взлета. На борту самолета находился 21 человек. Два человека травмировались, погибших нет. Самолет упал в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона.