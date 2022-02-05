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суббота, 05 февраля 2022 03:05

В Перу упал самолет с туристами: погибли все

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В Перу упал самолет с туристами: погибли все
В Перу разбился самолет. Фото: AP

В Перу разбился самолет с туристами. В результате авиакатастрофы погибли семь человек. В том числе пятеро туристов из Нидерландов и Чили и два пилота.

Об этом сообщает The Guardian.

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Судно перевозило пассажиров над линиями Наски в эруанской пустыне. Оно упало недалеко от аэродрома Марии Райхе в городе Наска. "Уцелевших нет", - рассказал спасатель.

Туристический самолет вспыхнул после удара о землю. Причины инцидента выясняют правоохранители.

Линии Наски являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых популярных туристических достопримечательностей Перу. Здесь расположены сотни гигантских геоглифов, возраст которых превышает две тысячи лет. В регионе часто проводятся экскурсионные полеты.

В штате Техас упал пассажирский самолет. Он загорелся сразу после взлета. На борту самолета находился 21 человек. Два человека травмировались, погибших нет. Самолет упал в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона.

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