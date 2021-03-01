Самолет совершил экстренную посадку из-за злого кота

Злой кот заставил экипаж посадить самолета. Фото: pixabay.com

Самолет суданской авиакомпании Tarco совершил экстренную посадку из-за внезапного появления в кабине пилотов агрессивного кота.

Об этом сообщила Al-Sudani, ссылаясь на источник среди членов экипажа.

Самолет выполнял рейс из Судана в столицу Катара Доху. Через 30 мин. после взлета экипаж обнаружил кота. По их словам, испуганное животное мешало пилотам управлять судном и бросалась на капитана. Он принял решение вернуться в аэропорт.

Вероятно, четвероногий пассажир залез в самолет в ночь перед вылетом во время уборки или технического осмотра.

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В интернете широкую популярность получило видео, на котором американский прокурор Род Понтон во время онлайн-слушания в программе Zoom не смог отключить "кошачий" фильтр. Ему пришлось докладывать под видом котенка.