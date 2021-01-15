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Xiaomi попала под санкции США

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Xiaomi попала под санкции США
Также вводят визовые ограничения для граждан Китая, которые входят в руководящий аппарат государственных предприятий. Фото: logos-world.net

В Америке ввели экономические санкции против 9 китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi.

В расширенный санкционный список администрации президента Дональда Трампа вошла также авиастроительная компания Comac, сообщается на сайте Минобороны США.

Попавшие под санкции компании подозревают в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американских инвесторов обязали избавиться от активов этих компаний до 11 ноября 2021 года.

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Также вводят визовые ограничения для граждан Китая, которые входят в руководящий аппарат госпредприятий, а также чиновников Коммунистической партии страны и флота.

Санкции направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море".

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Соединенные Штаты Америки внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций. Еще одного человека добавили по обвинениям в терроризме.

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