Причастных к вмешательству в выборы США пообещали наказать

В ОП отреагировали на американские санкции против украинских граждан за вмешательство в президентские выборы. Фото: Reuters

В Офисе президента Украины обещают наказать причастных к вмешательству в президентских выборах США.

Виновных привлекут к ответственности, независимо от принадлежности к партии. Об этом говорится в сообщении руководителя ОП Андрея Ермака в Twitter.

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"Независимо от принадлежности к партии, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - заявил Ермак.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.