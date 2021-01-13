Америка готовит новые санкции против российского газопровода " Северный поток-2"

Санкции предусматривают ограничения для фирм, оказывающих страховые и сертификационные услуги для завершения строительства. Фото: pixabay.com

Госдепартамент США уведомил европейские компании, которые помогают строить российский газопровод "Северный поток-2" о возможных санкциях. Компании подпадут под них, если немедленно не прекратят работ.

Администрация американского президента Дональда Трампа готовит заключительный раунд штрафных ограничений. К пятнице Госдепартамент должен выпустить доклад о фирмах, которые, по его мнению, помогают в строительстве трубопровода Россия-Германия, пишет Reuters.

"Мы пытаемся информировать компании о риске и призываем их уйти, пока не стало слишком поздно", - говорится в сообщении.

Санкции предусматривают ограничения для фирм, оказывающих страховые и сертификационные услуги для завершения строительства.

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Администрация Трампа выступает против "Северного потока-2", заявив, что он увеличит экономические и политические рычаги влияния России на Европу. Администрация Трампа также подтолкнула экспорт американского сжиженного природного газа в Европу - топлива, которое конкурирует с трубопроводным газом из России.

21 декабря 2019 года Америка объявили о введении санкций против трубопровода.