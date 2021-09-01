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&quot;Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков&quot;: финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
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среда, 01 сентября 2021 13:43

"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
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Украинский альпинист-любитель Оксана Литинская одна из нескольких десятков женщин в мире, которые поднялись на эти самые высокие вершины
Фото: Фото Магдалены Лессото и из архива Оксаны Литинской
Украинский альпинист-любитель Оксана Литинская одна из нескольких десятков женщин в мире, которые поднялись на эти самые высокие вершины
Украинский альпинист-любитель Оксана Литинская одна из нескольких десятков женщин в мире, которые поднялись на эти самые высокие вершины
Украинский альпинист-любитель Оксана Литинская одна из нескольких десятков женщин в мире, которые поднялись на эти самые высокие вершины
Украинский альпинист-любитель Оксана Литинская одна из нескольких десятков женщин в мире, которые поднялись на эти самые высокие вершины

Львовянка Оксана Литинская рассказала в интервью журналу "Краина", как поднималась на высочайшие вершины мира. В частности, женщина, работающая финансовым директором в банке и около 20 лет живущая в Лондоне, поднялась на самую высокую вершину мира Эверест, самые высокие вершины всех континентов, и на одну из самых сложных гор в мире Чонгори или К2, при подъеме на которую погибает до 20% альпинистов.

"Восхождение на К2 продолжалось почти 1,5 месяца. Подъем - дней 20. На вершину шли 22 альпиниста. У нас было 250 носильщиков. Чтобы добраться в базовый лагерь, следует проехать 130 километров, потом еще 90 пешком. И не по горной тропе, а по огромным валунам, вброд переходить реки. Туда сложно доставить пищу. Несли кур, их первыми ели. Потом коз, они идут сами. Брали снег, топили и варили на баллонах. Последними ели местных яков. По дороге можно видеть их головы", - рассказывает Оксана Литинская.

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Также альпинистка-любительница рассказала об опасностях, подстерегавших при восхождении на Чонгори.

"На К2 нет пологих участков. Поэтому ставить палатки в промежуточных лагерях - проблема. Чтобы дойти до туалета, нужно привязываться к шнурку. Многие альпинисты погибали, потому что пренебрегали этим. Все время угол подъема от 45 до 90 градусов. Если упасть, будете лететь в самый низ. Там много снега, поэтому большие риски лавин. Много сложных участков. Камни не монолитны. Часто скреплены льдом. Когда светит солнце, он тает и скалы становятся хрупкими. Легко сбросить камень даже незначительным движением. Когда спускалась, попала под камнепад, сломала ребро и повредила почку. Терпя боль потихоньку шла. Психологически тяжелее переступать через трупы, висящие на веревках под вершиной. Кажутся живыми. Замерзли и мумифицировались", - рассказывает Оксана Литинская.

Подробнее о высокогорных восхождениях, о сходствах и различиях жизни в Великобритании и Украине, читайте в свежем выпуске журнала "Країна", а также на сайте Gazeta.ua.

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