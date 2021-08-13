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суббота, 14 августа 2021 17:12

Две машины не разминутся. Внизу пропасть - впечатления от путешествия
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Оливковое дерево, которому 2240 лет. Экскурсия к нему стоит 1 евро. Пострадало от молнии, а на ветвях зреют плоды. Фото: Олена Павлова
Высоко в горах - узкий серпантин. Две машины здесь вряд ли разминутся. Фото: Елена Павлова
Киоск сувениров с городе Будва.Фото: Елена Павлова
Курортный поселок Свети-Стефан. Фото: Елена Павлова
Вода в Адриатическом море у черногорского поселка Свети Стефан такая прозрачная, что не понимаешь, насколько глубоко. Видимость иногда достигает 30 метров. Фото: Елена Павлова

Лучшее время для поездки в Черногорию - май и сентябрь-октябрь. Тогда еще тепло и можно купаться, но не так жарко, как летом.

О путешествии по стране рассказывает журналистка Елена Павлова.

- За четыре дня в Черногории мы посетили заповедные Биоградское и Скадарское озера, столицу Подгорицу и курортные города Будва и Свети-Стефан на побережье Адриатического моря. Жилье на июль бронировали в конце мая. Три ночи на пятерых в двухкомнатных апартаментах с балконами, выходящими на море, в Свети-Стефане стоили 241 доллар, - рассказывает Елена.

- Квартиры в столице показались нам дорогими, поэтому решили остановиться на Скадарском озере, недалеко от города Вирпазар. И это был джек-пот. За 53 доллара впятером мы провели ночь на вилле Паевич с собственной винодельней. В стоимость входил завтрак, а хозяин Зоран щедро угощал вином. Он - бывший шеф местной полиции, на пенсии занимается виноделием. К его дому едем ночью высоко в горах по узкому серпантину. Две машины здесь вряд ли разминутся. Стараемся не смотреть вниз, потому что там - пропасть. Но, по словам хозяина, на этой дороге не было ни одной аварии - из-за опасного подъема все ездят внимательно.

Трехчасовая экскурсия с купанием среди заповедного озера и вином от хозяина обходится в 100 евро. Но впечатление того стоят. Зоран - местный рыбак, поэтому для его гостей пляжи бесплатные.

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Землю в Черногории можно только унаследовать. Ее запретили продавать, чтобы живописное побережье не раскупили нувориши-иностранцы, в частности - русские.

Полный текст читайте в журнале "Країна" за 12 августа 2021 года.

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