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$5 за тонну сахарного тростника - путешественник рассказал об обратной стороне Доминиканы
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Тропические фрукты Доминиканы
Фото: предоставил Алексей Ящук
На правила дорожного движения никто не обращает внимание
На пляжах Доминиканы очень много водорослей

Доминиканская Республика - это не только райские пляжи и вода фантастических оттенков. Это также отсутствие правил дорожного движения, тяжкий труд батраков и засилье водорослей на пляжах.

О нетуристической и необычной Доминикане рассказал путешественник Алексей Ящук.

"Доминикана - вторая по величине страна Карибского бассейна. Соседняя Гаити - бедная страна с высоким уровнем преступности и почти отсутствующей экономикой. Огромное количество гаитян работают на тростниковых плантациях Доминиканы. Живут в деревянных домиках прямо на полях и получая 5 долларов за тонну собранного сахарного тростника. Это считается для них хорошими условиями, потому что на Гаити они столько никак не заработают, а уровень безопасности и комфорта жизни существенно выше.

Доминикану нельзя назвать бедной страной. По крайней мере ВВП на душу населения составляет почти 9 тысяч долларов. Но при этом средняя зарплата составляет около 300 долларов в месяц. Это свидетельствует об огромном неравенстве в доходах населения.

Практически вся недвижимость, весь большой бизнес и туризм принадлежит потомкам испанских конкистадоров. Светлокожие там живут прекрасно, темнокожие - преимущественно дешевая рабочая сила. В стране существует культ светлой кожи. Темнокожие пытаются выйти замуж или хотя бы родить от светлокожих. Верят, что тогда жизнь потомков будет легче, точнее, им будет легче чего-то достичь", - отметил Алексей Ящук.

"Еще бы назвал Доминиканскую Республику страной машинного секонд-хенда из США - на дорогах везде продукция американского автопрома. Правил дорожного движения почти не существует. На перекресток выезжают, кто как хочет, ни о какой "помехе справа" никто не слышал, на знаки тоже никто не смотрит. Единственное, что делают все - сигналят. Так водители предупреждают перед перекрестком, что они едут - типа "осторожно, я не торможу".

Почти все, у кого есть личный транспорт, пытаются на нем подзаработать. Популярны "мототакси" - даже если на мопеде уже и так едет два человека, предложат подсесть третьим", - рассказал путешественник.

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Он отметил, что большая современная проблема доминиканских пляжей - водоросли.

"В последние годы их стало прибивать слишком много. Большинство отелей нанимает целые бригады, которые чистят пляжи. Часто это происходит с помощью вил и тележек, но иногда водорослей так много, что вызывают трактор с ковшом. Однажды мы видели даже большой бульдозер. Правительство собирается в ближайшее время принять программу по борьбе с этим явлением. Думают построить какие-то перехватчики, которые не позволяли бы водорослям добираться до берега", - поделился Алексей Ящук.

Мексика, Бали и Доминикана - среди украинцев становятся популярными недешевые туры.

Автор: Валерия Радзиевская
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