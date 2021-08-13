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суббота, 14 августа 2021 10:12

Черногория перешла на евро самовольно
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Курортный поселок Свети-Стефан известно островом со старинным замком XV века. В 1950-х островитян переселили, а крепость превратили в пятизвездочный отель Aman Sveti Stefan Фото: Олена Павлова
Тригодинна екскурсія з купанням серед заповідного Скадарського озера та вином від господаря обходиться у 100 євро. . Фото: Олена Павлова
Баклажаны, кальмары и креветки, приготовленные на гриле, предлагают в рыбном ресторане Zoff вблизи города Бечичи Фото: Олена Павлова
Адриатическое море местные называют Ядранским. Чистое, очень соленое и теплое. Фото: Олена Павлова

Как самостоятельно организовать путешествие по Черногории, что нужно для пересечения границы, приветливы ли там люди и о других особенностях, рассказала журналу "Країна" журналистка Елена Павлова.

- За 10 дней машиной мы преодолели 1500 километров и побывали в пяти балканских стран - Болгарию, Сербию, Черногорию, Албанию, Северную Македонию. Больше всего времени были в Черногории, - говорит Елена.

- Границу пересекли быстро - показали паспорта и документы на арендованную машину. Никаких ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации у нас не спрашивали. Да и людей в масках мы видели крайне редко.

В стране живут около 650 тыс. человек - меньше, чем во Львове. А площадь чуть больше нашей Закарпатской области. Благодаря горам плотность населения отвечает карантинным нормам дистанции - 45 человек на квадратный километр.

Говорят здесь преимущественно на сербохорватском и черногорском - его выделяют в отдельный язык. С местными иногда было проще найти общий язык на украинском, чем на английском. Хотя его знают неплохо, благодаря развитому туризму. Многие официанты и продавцы, услышав, что мы из Украины, отвечали "Дякую", - продолжает Елена Павлова.

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- В отличие от большинства балканских государств с собственными валютами, в Черногории действует евро. Хотя страна еще не вступила в Евросоюз, но в 2002-м самовольно перешла на эту валюту. Причем, без согласия Европейского центрального банка.

Дороги в Черногории замечательные. Поразительно, сколько труда понадобилось, чтобы проложить такие трассы среди гор. В первом же горном селе нас попросили подождать - впереди был ремонт, дорогу завалило камнями со скалы. В череде машин мы стояли неподалеку от автомастерской. И обнаружили неисправность в нашем автомобиле - почти отпала деталь со дна. Нам помогли, и отказались брать деньги.

Виду из окна этой мастерской позавидовали бы лучшие отели. Хотя мусорят на Балканах еще больше, чем у нас. Мусор бросают у рек и озер, на улицах.

Полный текст читайте в журнале "Країна" за 12 августа 2021 года.

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