Вена не экстрадирует Фирташа, потому что он связан с верхушкой власти - австрийские СМИ

Связь Дмитрия Фирташа с австрийским канцлером нашли СМИ. Фото: rudenko.kiev.ua

Затягивание экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США правительством Австрии имеет объективную причину: связи с "Австрийской народной партией" и непосредственно канцлером Себастьяном Курцем.

Об этом удалось узнать австрийским СМИ, сообщает ZackZack.

"В четверг 4 марта, Курц отправляется к своему другу "Биби" Нетаньяху. Он хочет договориться о сотрудничестве в вопросах вакцинации с израильским премьер-министром. Он не один, потому что премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сделала ставку на чемпиона мира по вакцинации. Однако Курц назад возвращается не на датском государственном самолете, а вместе с австрийской делегацией летит арендованным частным самолетом", - пишет издание.

В то время как Курц летел в Тель-Авив вместе с датским премьером на государственном авиасудне, делегации обеих стран и журналисты полетели самолетом, принадлежащим компании Avcon Jet AG. Именно этим самолетом и вернулся в Вену сам Себастьан Курц.

Журналисты обнаружили, что самолет через оффшорную компанию Avcon Jet AG принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

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Кроме того, украинский миллионер, которого австрийские СМИ называют "фаворитом Владимира Путина", проживает на вилле, принадлежащей Александру Шютцу. Это великий австрийский бизнесмен и один из основных доноров "Австрийской народной партии". Главой последней является канцлер Австрии Курц.

Именно такие тесные связи с австрийскими властями журналисты считают причиной того, что Вена уже много лет не может экстрадировать Дмитрия Фирташа на запросы США.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ использует скандал вокруг Украины и США в обжаловании решения об экстрадиции из Вены в Вашингтон. После того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию олигарха в США, Фирташ сменил юристов и попросил возобновить судебное разбирательство. По австрийским законам, суд может это сделать, если появились новые доказательства.