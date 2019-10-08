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вторник, 08 октября 2019 23:26

Фирташ использует скандал вокруг Украины и США, чтобы оспорить экстрадицию

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Фирташ использует скандал вокруг Украины и США, чтобы оспорить экстрадицию
Фирташ может обжаловать экстрадицию в США. Фото: Радио Свобода

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ использует скандал вокруг Украины и США в обжаловании решения об экстрадиции из Вены в Вашингтон.

После того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию олигарха в США, Фирташ сменил юристов и попросил возобновить судебное разбирательство, пишет Foreign Policy.

По австрийским законам, суд может это сделать, если появились новые доказательства.

С июля Фирташа защищает близкая к окружению Дональда Трампа супружеская пара Джои ДиДженова и Виктория Тенгсинг.

Перед этим они вместе с адвокатом президента Руди Джулиани искали компромат на Джо Байдена и его сына в Украине.

Журналисты приводят свидетельства экс-прокурора Виктора Шокина в деле Фирташа в начале сентября.

Шокин утверждал, что в 2015 году Джо Байден заставлял украинскую власть сделать все возможное, чтобы Фирташ не вернулся в Украину и США могли экстрадировать бизнесмена.

Шокин сказал: "Для меня ясно, что определенные должностные лица из администрации Обамы, в том числе вице-президент Джо Байден, непосредственно манипулировали руководством Украины под лживыми предлогами, чтобы предотвратить возвращение Дмитрия Фирташа в Украину".

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По мнению журналистов, заявления Руди Джулиани о давлении Джо Байдена на украинские власти созвучны со свидетельством Шокина и играют на руку Фирташу.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро и с тех пор олигарх оспаривал свою экстрадицию в США.
США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США.
16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию.
В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.
Фирташ остался в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.

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Дата
08
октября

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