В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек

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По всей Польше в выходные прошли протесты против действий польского Конституционного трибунала, которые подрывают перспективы страны в ЕС.

В четверг, 7 октября, польский суд постановил, что ключевые статьи законов ЕС "несовместимы" с польской конституцией. То есть, что польское законодательство выше, чем законодательство ЕС. Об этом передает ВВС.

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Акции протеста прошли более чем в 100 польских городах. Около 100 тыс. человек собрались в столице, Варшаве.

Премьер Польши Матеуш Моравецки подал соответствующий иск в Конституционный трибунал и выступает в защиту решения суда. Однако он также настаивает, что "место Польши есть и будет в европейской семье наций". Его партия заявила, что у нее нет планов относительно того, что некоторые называют "Полэкзитом", то есть выход Польши из ЕС за британским примером.

В акциях приняли участие оппозиционные политики, активисты и артисты. На митинге в столице бывший президент ЕС, а ныне лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск, призвал людей "защищать европейскую Польшу".

Лидеры ЕС раскритиковали решение Конституционного трибунала Польши. Оно является последним в череде споров между ЕС и Польшей относительно подрыва Варшавой независимости судовой ветви власти, независимых СМИ и дискриминации ЛГБТ сообщества.

В Томашове Любельском в Польше загорелся автобус с украинцами. Авария произошла в 23:35 6 октября в центре города, в 23 км от границы с Украиной, сообщила местная полиция.