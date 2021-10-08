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пятница, 08 октября 2021 16:51

В Польше загорелся автобус с украинцами

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В Польше загорелся автобус с украинцами
Пострадавших в результате аварии нет. Фото: Suski

В Томашове Любельском в Польше загорелся автобус с украинцами.

Авария произошла в 23:35 6 октября в центре города, в 23 км от границы с Украиной, сообщила местная полиция.

Автобус сообщением Слупск - Тернополь загорелся на ходу. В салоне находились 29 пассажиров и два водителя. Они все граждане Украины. На ул. Замойской в задней части автобуса вспыхнул пожар. Огонь сразу охватил весь автобус.

"К счастью, водитель вовремя смог остановиться, а пассажиры успели выбежать, когда огонь охватил весь автобус", - сообщила полиция.

Пожар произошел из-за перегрева тормозных колодок. Пострадавших нет.

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Zaxid.net стало известно, что билеты на этот автобус продавал частный предприниматель Тарас Стецик. По его словам, автобус принадлежит польскому перевозчику.

"Такое событие произошло. Но автобус не мой, а партнера-перевозчика. Мы только продаем билеты на него с украинской стороны", - сказал он.

7 сентября в Польше из-за ДТП пострадали семь граждан Украины. Авария произошла вблизи города Люблин. Микроавтобус врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы примерно в 04:00. До прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

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