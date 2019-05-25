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суббота, 25 мая 2019 12:14

В США умер нобелевский лауреат украинского происхождения

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В США умер нобелевский лауреат украинского происхождения
В возрасте 23 лет он ввел в физику понятия, необходимые для описания короткоживущих элементарных частиц. Фото: upload.wikimedia.org

Нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн умер в США.

Физику было 90 лет. О его смерти сообщила пресс-служба независимого исследовательского центра Института Санта-Фе в Twitter.

Ученый был одним из ее основателей.

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"С грустью хотим сообщить вам о смерти нобелевского лауреата Марри Гелл-Манна, одного из самых выдающихся физиков XX века - пионера, соучредитель SFI и кварка. Ты вдохновил многих, Марри. Нам будет тебя не хватать", - отмечается в сообщении.

Гелл-Манн родился в Нью-Йорке, в семье выходцев из современной Украины. В 1948 году окончил Йельский университет, в 1951 - Массачусетский технологический институт и уже в молодости стал одним из ведущих мировых физиков.

В возрасте 23 лет он ввел в физику понятия, необходимые для описания короткоживущих элементарных частиц. Изучая составляющие частицы адроны, Гелл-Манн предположил, что они должны состоять из более фундаментальных частиц, которые он назвал "кварками", взяв слово из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.

За вклад в классификацию элементарных частиц и их взаимодействий ученый в 1969 году получил Нобелевскую премию по физике. Но это не единственная его награда.
Гелл-Манн входил в состав Национальной академии наук США, Американского философского общества и Лондонского королевского общества. В 1984 году вместе с другими физиками основал Институт Санта-Фе.

Легендарный гонщик 70-летний Ники Лауда умер в Вене 20 мая в окружении семьи. Имел жену и 5 детей. Он дважды выигрывал соревнования "Формула 1" в составе команды Ferarri и один раз в команде McLaren.

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