Умер легендарный гонщик Ники Лауда

Ники Лауда умер 20 мая в Вене. Фото: news.sky.com

Легендарный гонщик 70-летний Ники Лауда умер в Вене 20 мая в окружении семьи. Имел жену и 5 детей. Он дважды выигрывал соревнования "Формула 1" в составе команды Ferarri и один раз в команде McLaren, говорит motosport.

За год до смерти перенес операцию по трансплантации легких и обеих почек. А в январе - грипп.

После окончания спортивной карьеры Лауда работал спортивным менеджером, комментатором, а впоследствии стал директором "Формулы 1".

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Поклонники вспоминают, как 1976-го гонщик был на грани смерти, когда в аварии от ожогов повредил голову и надышался токсичным дымом. Врачи давали прогноз, что Лауда не выживет. В больнице священник даже провел предсмертный обряд, но уже через 6 недель мужчина вернулся к соревнованиям.

Во Львовской области столкнулись 4 авто. В результате аварии погиб 69-летний иностранец, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.