В случае выхода Шотландии, ее экономика будет терять $15 млрд в год

Флаги Великобритании, Шотландии и ЕС / The Guardian

По прогнозам экономистов, экономика Шотландии будет сокращаться как минимум на $15 млрд в год, если страна станет независимой. Это более чем вдвое увеличит разрушительные последствия для страны, чем те, что есть от "Брекзита".

В докладе Лондонской школы экономики и городского университета Гонконга посчитали, что выход из общего рынка Великобритании ударит по шотландской экономике в 2-3 раза тяжелее, чем выход Британии из ЕС, учитывая влияние на торговлю. Об этом пишет The Guardian.

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Центр экономических показателей Лондонской фондовой биржи посчитал, что влияние на торговлю Шотландии с Великобританией и с ЕС приведет к сокращению экономики страны в долгосрочной перспективе на 6,3-8,7%. Это эквивалентно убыткам в размере $2,7 тыс. до $3,8 тыс. на душу населения в год.

Населения Шотландии примерно 5,5 млн человек, а ВВП - $205 млрд. Эдинбург борется с почти полным крахом экспорта шотландских морепродуктов в ЕС из-за таможенного контроля после "Брекзита".

В отчете говорится, что Великобритания является крупнейшим и важнейшим торговым партнером Шотландии. На нее приходится 61% экспорта и 67% импорта, что в 4 раза больше, чем торговля с ЕС. Независимость увеличит торговые издержки с остальной частью Соединенного Королевства на 15-30%.