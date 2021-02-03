В случае выхода Шотландии, ее экономика будет терять $15 млрд в год

 
Ексклюзивы
1/5
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 306
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 369
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 180
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 441
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1539
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4554
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 207
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 828
Фото
Все фото
3
14
4
3
9
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
&quot;Святая грудь&quot;: ню-модель сменила культовую надпись Лос-Анджелеса
"Святая грудь": ню-модель сменила культовую надпись Лос-Анджелеса
Вице-президентка США Харрис попала в скандал
Вице-президентка США Харрис попала в скандал
Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram
Улыбчивые и сексуальные стюардессы показали себя в Instagram
Видео
Все видео
Протесты в РФ: силовики задерживали даже собак
Протесты в РФ: силовики задерживали даже собак
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
В Москве начали задерживать протестующих
В Москве начали задерживать протестующих
От Covid-19 умер 100-летний ветеран, который собрал $21 млн на борьбу с коронавирусом
От Covid-19 умер 100-летний ветеран, который собрал $21 млн на борьбу с коронавирусом
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 918
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3240
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1467
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 531
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 12:39

В случае выхода Шотландии, ее экономика будет терять $15 млрд в год

  Комментировать
В случае выхода Шотландии, ее экономика будет терять $15 млрд в год
Флаги Великобритании, Шотландии и ЕС / The Guardian

По прогнозам экономистов, экономика Шотландии будет сокращаться как минимум на $15 млрд в год, если страна станет независимой. Это более чем вдвое увеличит разрушительные последствия для страны, чем те, что есть от "Брекзита".

В докладе Лондонской школы экономики и городского университета Гонконга посчитали, что выход из общего рынка Великобритании ударит по шотландской экономике в 2-3 раза тяжелее, чем выход Британии из ЕС, учитывая влияние на торговлю. Об этом пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания покинула Евросоюз

Центр экономических показателей Лондонской фондовой биржи посчитал, что влияние на торговлю Шотландии с Великобританией и с ЕС приведет к сокращению экономики страны в долгосрочной перспективе на 6,3-8,7%. Это эквивалентно убыткам в размере $2,7 тыс. до $3,8 тыс. на душу населения в год.

Населения Шотландии примерно 5,5 млн человек, а ВВП - $205 млрд. Эдинбург борется с почти полным крахом экспорта шотландских морепродуктов в ЕС из-за таможенного контроля после "Брекзита".

В отчете говорится, что Великобритания является крупнейшим и важнейшим торговым партнером Шотландии. На нее приходится 61% экспорта и 67% импорта, что в 4 раза больше, чем торговля с ЕС. Независимость увеличит торговые издержки с остальной частью Соединенного Королевства на 15-30%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В случае выхода Шотландии, ее экономика будет терять $15 млрд в год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Самое читаемое
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 14283
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9567
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 6543
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 6282
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5103
Мир
Россию разозлили санкции против телеканалов Медведчука
Россию разозлили санкции против телеканалов Медведчука Просмотров: 162
По городу ползала 4-метровая змея
По городу ползала 4-метровая змея Просмотров: 243
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
3
 Просмотров: 666
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
14
 Просмотров: 2800
"Святая грудь": ню-модель сменила культовую надпись Лос-Анджелеса
"Святая грудь": ню-модель сменила культовую надпись Лос-Анджелеса
4
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
19
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
2
"Украинцы привыкли все упрощать" - режиссер
Голосов: 231
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть