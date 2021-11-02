В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя

Осужденные в колонии РФ ИК-14 "Хотунок" подожгли себя в знак протеста против тюремной администрации. Фото: pixabay.com

Вечером 1 ноября заключенные в российской колонии мужчины залезли на крышу и через несколько минут подожгли себя.

Инцидент произошел на фоне новой информации о пытках в колониях РФ, пишет УНИАН.

После поджога мужчины в охваченной огнем одежде метались по кровли.

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"Сегодня вечером в ИК-14 "Хотунок" произошло чрезвычайное событие. Двое осужденных залезли на крышу здания и подожгли себя. Оба остались живы, получили ожоги", - говорится в посте Mash.

Заключенные решили совершить акт самосожжения из-за отказа подчиняться требованиям тюремной администрации - осужденные не хотели переходить в другой отряд.

В тюрьмах на оккупированных Россией территориях Украины не лечат больных коронавирусом. Несколько недель тому назад оккупанты ввели там так называемый "карантин". По этой причине отменили свидания, запретили передавать продукты, лекарства, маски и воду, сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Также боевики РФ требуют у пленных украинцев деньги за "содержание" в тюрьмах. Тем, кто не платит, устраивают ад.