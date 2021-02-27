Под пропагандистским телецентром "Останкино" мужчина поджег себя

Происшествие случилось вечером 26 февраля. Фото: Telegram

В Москве у телецентра "Останкино" мужчина совершил попытку самосожжения.

Мужчина выжил, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал

Мужчину, который совершил попытку самосожжения зовут Вадим Шевцов. По данным СМИ, он страдает от психических заболеваний. Сейчас мужчина с ожогами находится в реанимации одной из московских больниц.

В конце января в центре Москвы возле метро "Тверская" неизвестный мужчина поджег себя, облив бензином.

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В России с 23 января происходили протесты за освобождение Алексея Навального. 17 января его задержали в аэропорту "Шереметьево". Приговорили к 3,5 года колонии. 2014-го Навальный получил условный срок за мошенничество и отмывание денег. Российские власти жестко подавила протесты. Арестовали более 11 тыс. человек. Открыли десятки уголовных дел. СИЗО в Москве и пригородах были переполнены.