Под пропагандистским телецентром "Останкино" мужчина поджег себя

В Москве у телецентра "Останкино" мужчина совершил попытку самосожжения.
Мужчина выжил, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал
Мужчину, который совершил попытку самосожжения зовут Вадим Шевцов. По данным СМИ, он страдает от психических заболеваний. Сейчас мужчина с ожогами находится в реанимации одной из московских больниц.
В конце января в центре Москвы возле метро "Тверская" неизвестный мужчина поджег себя, облив бензином.
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В России с 23 января происходили протесты за освобождение Алексея Навального. 17 января его задержали в аэропорту "Шереметьево". Приговорили к 3,5 года колонии. 2014-го Навальный получил условный срок за мошенничество и отмывание денег.
Российские власти жестко подавила протесты. Арестовали более 11 тыс. человек. Открыли десятки уголовных дел. СИЗО в Москве и пригородах были переполнены.
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