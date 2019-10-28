В Польше поймали российского шпиона

Расследованием дела занимается Агентство внутренней безопасности Польши. ФОТО: tvp.info

Агентство внутренней безопасности Польши задержало в Варшаве мужчину по имени Петр С., которого подозревают в шпионаже в пользу РФ. Доказательства о сотрудничестве задержанного с российской разведкой следователи собрали.

Сообщает об этом Polskie Radio.

Работники агентства обыскали места проживания и работы задержанного. Обнаружили там нелегальное огнестрельное оружие, боеприпасы, электронные носители и ряд документов.

Мужчину взяли под стражу на 3 месяца. Кроме подозрений в шпионаже, ему предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и амуниции, а также в использовании фальшивых документов.

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В Умани задержали россиянина-шпиона, который планировал теракт. Мужчина изготавливал опасное взрывчатое вещество, кодовыми словами передавал информацию по телефону с российским номером и обсуждал детали диверсии, которая по масштабам могла бы сравниться со взрывами на военных складах в Ичне, Балаклее и Калиновке.