В Еврокомиссии предупредили Венгрию о последствиях закона "ЛГБТ-пропаганды"

Венгрию предупредили из-за закона о ЛГБТ-пропаганде. Фото: Reuters

Президент Еврокомиссии Урсула ван дер Ляен назвала "позорным" венгерский закон о запрете "демонстрации и пропаганды гомосексуализма" среди лиц в возрасте до 18 лет.

Еврокомиссия применит свою силу, если Венгрия не исправит ситуацию в этом вопросе, она заявила на пресс-конференции.

"Давайте выясним, мы применим эту силу независимо от того, какая страна-член нарушит законы ЕС... Европа не позволит, чтобы часть ее сообщества была стигматизированна: это из-за того, кого они любят, из-за их возраста, национальности, политических убеждений или религиозных верований", - заявила она.

Она также добавила, что речь идет и о бюджете ЕС.

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В Венгрии приняли закон, запрещающий делиться с несовершеннолетними любым содержанием, изображающих или "пропагандирующих" гомосексуальность или смену пола. Правозащитники считают это дискриминацией ЛГБТ-сообщества.