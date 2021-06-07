Университет Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора

Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета им. Шевченко. Фото: Reuters

Ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Об этом сообщило BBC.

КНУ имеет более 80 почетных докторов. Лишение звания Лукашенко стало первым подобным решением за всю историю университета. Голосование проходило тайно.

Для того чтобы лишить звания почетного доктора, ученый совет КНУ внес изменения в порядок предоставления этого звания, поскольку до сих пор механизма не существовало.

Ректор КНУ Владимир Бугров обратился к ученому совету с призывом забрать звание у Лукашенко. Это произошло 23 мая, когда власти Беларуси похитили самолет авиакомпании Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой на борту.

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"Считаю, что Александр Лукашенко не достоин звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", - написал Бугров в Facebook.

Лукашенко присвоили звание почетного доктора во время его официального визита в Киев в 2009 году. Во время вручения награды белорусского диктатора назвали "выдающимся политическим и государственным деятелем". Ректором КНУ в то время был академик Леонид Губерский.

По словам Бугрова, решение принималось по инициативе президента Виктора Ющенко как "проявление уважения украинцев ко всему белорусскому народу, а не только к руководителю государства".

НАТО предостерегает президента России Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге. НАТО следит за событиями в Беларуси. Альянс в чрезвычайной ситуации готов встать на защиту союзников, если будут угрозы из Минска и Москвы.