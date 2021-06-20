Умер один из псов Джо Байдена

Джо Байден с овчаркой Чемп / White House

В Белом доме сообщили о смерти одного из собак президента Джо Байдена, немецкой овчарки чемп.

Чемп умер в семейном доме в Вильмингтоне. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

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"С сожалением сообщаем, что ушел из жизни наш любимец, немецкая овчарка Чемп. Он был нашим постоянным ценным компаньоном последние 13 лет и его любила вся семья", - заявили Джо Байден и первая леди Джилл.

Чемпу был месяц, когда Джо Байден взял его из питомника. Это произошло вскоре после того, как в 2008-м был избран вице-президентом, а Барак Обама стал президентом. Супруги Байден договорилось взять собаку в случае победы Обамы на выборах. Байден тогда рассказал, что немецкие овчарки - его любимая порода.

Второй пес Байден, Мейджор, появился на 10 лет позже. В значительной степени, чтобы радовать стареющего Чемпа. В последнее время здоровье пса ухудшалось по старости.

"Он любил лечь у нас у ног у камина вечером, радовать присутствием во время встреч и лежать на солнце в саду Белого дома. В молодые дни ему нравилось гоняться за мячами от гольфа на лужайке перед Военно-морской обсерваторией или бегать за нашим внуками, когда те играли на заднем дворе в Делавэре", - добавляют Байден.

Чемп и Мейджор переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена. В начале марта собак временно перевезли в Делавэр после того, как Мейджор укусил охранника Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда заверила, что собак не высылали из-за инцидента, а поездка была запланирована заранее.

Байден рассказывали, что собакам было не просто адаптироваться в новых условиях. Например, ездить в лифте и гулять на газонах перед Белым домом, где на них смотрело большое количество людей.