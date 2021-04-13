У Байдена придумали, что делать с собакой, который дважды покусал сотрудников Белого дома

Байден с собакой Мейджором. Фото: ukrinform

Младшего пса президента США Джо Байдена Мейджора, который дважды покусал сотрудников Белого дома, отправят на дополнительное обучение.

Об этом сообщил пресс-секретарь первой леди Джилл Байден, пишет NBC.

По словам президента, Мейджор - "хороший мальчик", просто у него возникли некоторые проблемы с адаптацией к новой обстановке.

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Байдены решили отдать любимца на дополнительную дрессировку.

"Частное обучение за пределами площадки будет проходить в Вашингтоне, округ Колумбия, и, как ожидается, продлится несколько недель", - сообщили в Белом доме.

Немецких овчарок президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден перевезли в семейный дом в штате Делавэр после того, как пес Мейджор "продемонстрировал агрессивное поведение" и покусал сотрудника Белого дома.