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четверг, 27 января 2022 20:05

Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
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Ракетный удар по боевикам нанесли с вертолетов МИ-8.
Фото: Facebook

Украинские миротворцы 18-го вертолетного отряда миссии ООН уничтожили базу боевиков в Демократической Республике Конго.

Видео опубликовал командир отряда по связям со СМИ Александр Савченко.

Из-за нападений боевиков на населенные пункты в провинции Северное Киву погибает мирное население, рассказал.

Террористическая группировка под названием Альянс демократических сил (ADF – Allied Democratic Forces) грабят и сжигают местные поселения.

С вертолетов МИ-8 украинские миротворцы нанесли авиаудар и уничтожили базу боевиков в городе Буния.

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"Такие боевые задачи привычны для пилотов 18-ти отдельного вертолетного отряда", - пишет Александр Савченко.

В прошлом году Украина решила направить военнослужащих для участия в миссии ООН в Демократической Республике Конго.

США планируют предоставить Украине новую военную помощь – вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ.

На этой неделе в Киев доставили комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны.

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