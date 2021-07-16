Украина для миссии ООН в Конго отправит военных

Украина отправит в Конго военных. Фото: Украинская правда

Украина решила направить до 40 военнослужащих для участия в миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Демократической Республике Конго.

"Направить для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек", - говорится в указе президента Владимира Зеленского № 297.

В ДР Конго украинские миротворцы действуют с 2000 года. Украинцы несут службу в провинциях Северное Киву и Южное Киву. В 2001 году в состав контингента включили вертолетный отряд. Кроме военного контингента, в миссии ООН также проходят службу 15 военнослужащих украинского национального персонала: 11 военных наблюдателей и 4 офицера штаба.

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В Украине 15 июля отмечают День миротворца. Праздник начали праздновать в 2013 году. Украинские миротворцы являются участниками миссий по поддержанию мира с 1992. За это время более 45 тыс. военнослужащих участвовали в задачах по обеспечению порядка в 27 международных операциях ООН, ОБСЕ и НАТО. За этот период при выполнении задач погибли 55 военнослужащих.