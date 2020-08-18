У мэра турецкой Анталии обнаружили коронавирус

У мэра турецкого города обнаружили коронавирус. Фото: Reuters

Мэра турецкого города Анталия Мухиттина Бьоджека изолировали в больнице из-за того, что у него подтвердили инфицирование коронавирусом.

"Результат моего теста на коронавирус, проведенного сегодня, оказался положительным. Сейчас мое состояние удовлетворительное, настроение хорошее. Я изолирован в больнице для контроля", - написал мэр в Tвиттере.

Он также призвал граждан соблюдать меры гигиены, масочного режима и социальной дистанции.

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Всего с начала эпидемии в Турции проведено более 5,7 млн тестов на коронавирус, выявлено почти четверть миллиона случаев инфицирования. Выздоровели более 230 000 человек, умерли 5974.