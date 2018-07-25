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среда, 25 июля 2018 14:29

"У людей не паника, а просто шок": жуткие кадры последствий пожаров в Греции
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Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Греции выросло до 79
Фото: EPA-EFE
Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Греции выросло до 79
Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Греции выросло до 79
Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Греции выросло до 79
Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Греции выросло до 79

Количество погибших в результате в результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют в Греции, выросло до 79.

По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестна, сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу Греции.

Лесные пожары, возникшие в понедельник в прибрежном регионе к западу от Афин, заставили людей покинуть свои дома. В районе введено чрезвычайное положение.

Количество погибших уже превысило число жертв пожара на Пелопоннесе 2007 года, унесшего жизни 70 человек.

"Я сейчас нахожусь в центре Афин, далеко от района пожара. Ветер дует в противоположную от города сторону, поэтому в центре дым не ощущается, но в южных районах запах дыма стоит ощутимый, и в небе утром все время пролетали самолеты, которые набирают в море воду для тушения пожаров. Сейчас опасности для столицы нет, но, конечно, расслабляться не следует. Вчера эвакуировали детей из ближайших к району пожара летних лагерей отдыха. Сегодня многие люди ищут своих родных, по телевизору все время объявляют списки пропавших. У людей не паника, а просто шок", - рассказала Яна Гончар, украинка, которая проживает в Греции, передает ТСН.

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По ее словам, ежегодно масштабные пожары в стране уносят десятки человеческих жизней. И именно халатное отношение к пожарной безопасности является главной причиной этих ежегодных пожаров.

"Просто отчаяние берет, потому что в который раз греческое общество оказалось не готово к такому масштабному пожару, что бурлит сейчас. Так же, как оно каждый раз не готово и к страшным наводнениям, при которых также гибнут люди. Да, сейчас лето, да, стоит жара (хотя и не слишком сильная на самом деле), да, кедровые леса вспыхивают мгновенно, да, есть сильные ветры, которые моментально разносят огонь на большое расстояние. Но главная проблема не в этом. В Греции каждый второй житель - курильщик. И люди в целом абсолютно безответственно относятся к окружающей среде. Выбросить окурок просто из окна авто здесь - норма. А для сухостоя, которого полно на обочинах и который никогда не косят, этого более чем достаточно", - отметила Гончар.

Официально причин никогда не называют, есть лишь версии. В 2007 году так сгорело пол Пелопоннеса.

"Но каждый год пожар и для греческих властей, и для рядовых греков - как впервые. Власти оправдываются, мол, синоптики дали неправильный прогноз об изменении направления ветра. Как по мне, просто недооценили опасность и вместо бросить сразу все силы на преодоление огня, ждали дождя, который также обещали синоптики. Если бы не ждали, уверена, жертв пожара было бы гораздо меньше. Рядовые греки, конечно, жалуются на власть. Они всегда считают, что виновны все, только не они сами. Будто это власть каждому дает по сигарете и заставляет окурки из окна выбрасывать", - говорит Яна Гончар.

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"Все каналы между тем рассказывают только об одном - последствиях пожара. Ни слова о причинах, почему не предупредили, почему такой масштабный пожар и столько жертв. "Больше такого быть не может и не случится никогда" - главный лейтмотив сюжетов и статей в газетах и на новостных сайтах. Это просто ужасное дежавю какое-то - каждый год, каждый раз", - констатирует женщина.

Местные метеорологи отмечают, что с воскресенья, 22 июля, Греция "находится в плену волны горячего воздуха", температура которого колеблется от 37 до 41 градусов.

К борьбе с пожаром привлечены 4 самолета и 2 вертолета, а также 110 пожарных и 47 транспортных средств. Причина возгорания пока неизвестна.

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