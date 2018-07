Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей

Фото: пользователей сети Twitter.

Сотни людей пропали без вести, еще тысячи остались без крова после того, как на юго-востоке Лаоса прорвало дамбу.

Laos dam collapse: Hundreds missing after flash floods hit villages https://t.co/rruc59bQP0 pic.twitter.com/E0ok9ifQt0 — CarlosAnaC (@CarlosAnaC) 24 липня 2018 р.

Также есть данные о погибших, но точное количество пока неизвестно, передает BBC.

Катастрофа произошла в провинции Аттапы, где вода прорвала гидроэлектрическую дамбу и поток хлынул через шесть окрестных сел. Дамбу начали строить в 2013 году, и в этом году она должна была начать производить электроэнергию. Прорыв произошел после мощных дождей и наводнения на юге Лаоса.

Причины прорыва на дамбе не сообщаются. Известно, что более 6,6 тыс. жителей региона потеряли жилье.

#Video from above the devastating hydroelectric dam collapsed site in Laos where hundreds of people are reported missing and an unknown number believed dead, releasing five billion cubic metres of water (Video: @Zeno7Inc) pic.twitter.com/zj56eroA25 — TVW News (@tvwnewsindia) 24 липня 2018 р.

After break dam this women crying because she missing her husband and I'm not sure baby in her arm still a live #BREAKING #Laos #Dambreak #prayforlaos pic.twitter.com/UjeXj8IXTG — Nickdallshir (@nickdallshir) 24 липня 2018 р.

В стране протекает река Меконг и ее притоки, что создает хорошие условия для гидроэлектростанций, поэтому у руководства имеются амбициозные планы по строительству гидроэлектростанций: 39 уже работают и еще 53 запланировано построить. Две трети электричества, которое производят действующие электростанции, экспортируют