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вторник, 24 июля 2018 12:38

"Едва выбрались" - украинский депутат попал в лесной пожар в Греции

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&quot;Едва выбрались&quot; - украинский депутат попал в лесной пожар в Греции
От пожаров в Греции погибли более 50 человек. Фото 112.ua

Украинский народный депутат Владимир Арьев рассказал, что попал в эпицентр масштабных лесных пожаров, которые охватили территорию Греции.

"Мы едва оттуда выбрались, но слава Богу все хорошо", - отметил Арьев в соцсети.

В результате сильных пожаров в окрестностях Афин погибли не менее 50 человек, еще 120 человек пострадали.

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Как заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. Огонь сейчас бушует с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также возле городов Рафина, Пикерми, Мате, Неос Вутзас и на склонах горы Пенделе. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения.

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