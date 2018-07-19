Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией

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Швеция просит помощи у стран Евросоюза в борьбе со стихийными пожарами, которые бурлят по всей стране.

В частности, спасатели нуждаются в больших пожарных самолетах для гашения огня, - передает "Европейская правда" .

Три наиболее пострадавших от пожаров регионы находятся в центральной части Швеции - Евлеборг, Емтланд и Даларна. Один из самых сильных пожаров горит в Ямтланди общей площадью свыше 2500 га. Пожар продолжает увеличиваться со скоростью 10 кв. м на мин.

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Италия уже отправила 13 лиц и два самолета Canadair серии Cl-415. Каждый из самолетов может перевозить 6000 л воды за один раз. Норвегия также помогла соседу, и отправила 6 пожарных вертолетов. Однако этой помощи не достаточно.

"В настоящий момент основное внимание уделяется пожаротушение из самолетов, и мы увидим, как мы можем использовать их наилучшим и эффективным способом на протяжении дня", - прокомментировала ситуацию представитель МЧС Бритта Рамберг изданию The Local.

18 июля у Швеции были зафиксированные 44 отдельных пожара по всей территории страны. Жителей отдельных регионов попросили покинуть свои дома ради безопасности. Министерство из чрезвычайных ситуаций в Швеции стало возвращать персонал из отпусков, а также приобщило к гашению пожара армию.