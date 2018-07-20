Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео

Лесной пожар в США вызвал появление огненного торнадо. Скриншот: CHRIS MACKIE / YouTube

14 июля на берегу реки Колорадо в США очевидцы наблюдали огненный смерч, так называемый файрнадо.

Огонь от лесных пожаров перекинулся на траву возле реки. Затем сильные порывы ветра образовали воронку, как при торнадо. Крис Мэки снял происходящее на камеру из своего автомобиля и выложил видеозапись в YouTube.

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Огонь переходил с берега на воду и назад. При этом по реке продолжали двигаться катера.

Доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова предупреждает, что в Украине будут учащаться смерчи. Преимущественно они будут на юге страны.